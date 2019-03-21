Son Dakika Haberleri: Kartal'da Alkolü Sürücü Yaya Geçidinde Yürüyen Yaşlı Adama Çarptı

Kartal'da Alkolü Sürücü Yaya Geçidinde Yürüyen Yaşlı Adama Çarptı

1 saat önce

Kartal'da alkollü halde direksiyon başına geçen sürücü, yaya geçidinde yürüyen 65 yaşındaki adama çarptı.

Kartal'da Alkolü Sürücü Yaya Geçidinde Yürüyen Yaşlı Adama Çarptı, System.String[]
Kartal'da alkollü halde direksiyon başına geçen sürücü, yaya geçidinde yürüyen 65 yaşındaki adama çarptı. Çarpmanın etkisiyle başından yaralanan adam tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırılırken, polis alkollü sürücüyü gözaltına aldı. Aracın içerisindeki alkol şişeleri ise dikkat çekti.

Kartal Atalar Mahallesi Atalar Caddesi üzerinde, iddiaya göre alkollü bir şekilde aracıyla seyreden Osman A., o esnada yaya geçidinde yürüyen 65 yaşındaki Mehmet Yıldız'a çarptı. Yaşlı adam çarpmanın etkisiyle metrelerce ileri savruldu. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Başından yaralanan yaşlı adam, olay yerindeki müdahalenin ardından tedavi edilmek üzere Kartal Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yolda dehşet saçan alkollü sürücü ise polis tarafından gözaltına alındı. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 04:20 Kaynak: İHA

Polis, Kartal, 3. Sayfa
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