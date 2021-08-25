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Son dakika haberleri: Anne ve kızın bıçaklanarak öldürüldüğü olayla ilgili detaylar ortaya çıktı - Son Dakika

Son dakika haberleri: Anne ve kızın bıçaklanarak öldürüldüğü olayla ilgili detaylar ortaya çıktı

25.08.2021 10:15

Gelen son dakika haberlerine göre Anne ve kızın bıçaklanarak öldürüldüğü olayla ilgili detaylar ortaya çıktı Güvenlik görevlisi, kendi annesini ve kız kardeşini öldürmüş Kartal'da, bir kadın ve kız kardeşi evlerinde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu.

Anne ve kızın bıçaklanarak öldürüldüğü olayla ilgili detaylar ortaya çıktı

Güvenlik görevlisi, kendi annesini ve kız kardeşini öldürmüş

İSTANBUL - Kartal'da, bir kadın ve kız kardeşi evlerinde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu. Gözaltına alınan güvenlik görevlisi Ahmet Özcan annesi ile kız kardeşini bıçaklayarak öldürdüğünü itiraf etti. Özcan'ın annesi ve kız kardeşini bıçaklayarak öldürdükten iki gün sonra olay mahaline gelip bıçağı kız kardeşinin eline yerleştirdiği ve polise bulunduğu ihbarda, kız kardeşinin annesini öldürüp ardından intihar ettiğini söylediği öğrenildi.

Olay, dün akşam saat 21.30 sıralarında Kartal Atalar Mahallesi Keskin Sokak üzerinde bulunan 5 katlı binada yaşandı. Evden gelen kötü kokular üzerine bina sakinleri polise ihbarda bulundu. Eve giren polis ekipleri anne Azime Özcan ve kızı Yasemin Özcan'ın cansız bedenleriyle karşılaştı. Kadınların cesetlerinde bıçak darbeleri olduğu ve bıçaklanma nedeniyle öldükleri tespit edildi.

Polis olayla ilgili yaptığı çalışmada, özel güvenlik görevlisi Ahmet Özcan'ın annesini ve kız kardeşini bıçaklayarak öldürdüğünü tespit etti. Özcan'ın cinayetleri işledikten iki gün sonra olay mahaline döndüğü ve olayda kullandığı bıçağı kız kardeşinin eline tutuşturduğu ve kız kardeşinin önce annesini sonra kendisini öldürdüğü süsü vermeye çalıştığı öğrenildi.

Polis ekipleri, tutarsız konuşmalarından şüphelendiği Özcan'ı ifadesi almak üzere polis merkezine götürdü. Burada yapılan sorgusunda Özcan, cinayeti itiraf etti.

Son dakika haberleri: Anne ve kızın bıçaklanarak öldürüldüğü olayla ilgili detaylar ortaya çıktı
Son dakika haberleri: Anne ve kızın bıçaklanarak öldürüldüğü olayla ilgili detaylar ortaya çıktı
Son dakika haberleri: Anne ve kızın bıçaklanarak öldürüldüğü olayla ilgili detaylar ortaya çıktı
Son dakika haberleri: Anne ve kızın bıçaklanarak öldürüldüğü olayla ilgili detaylar ortaya çıktı
Son dakika haberleri: Anne ve kızın bıçaklanarak öldürüldüğü olayla ilgili detaylar ortaya çıktı
Son dakika haberleri: Anne ve kızın bıçaklanarak öldürüldüğü olayla ilgili detaylar ortaya çıktı

Güvenlik Görevlisi, Ahmet Özcan, İntihar, Polis, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri: Anne ve kızın bıçaklanarak öldürüldüğü olayla ilgili detaylar ortaya çıktı - Son Dakika


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