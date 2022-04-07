Kartal'da annesi ve ablasını öldüren kişiye iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava - Son Dakika
Üye Girişi

Kartal'da annesi ve ablasını öldüren kişiye iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava

07.04.2022 13:40
Kartal'da annesi ve ablasını öldüren kişiye iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava

Kartal'da beraber yaşadığı annesi ve ablasını öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan kişi hakkında "tasarlayarak yakın akrabayı kasten öldürmek" suçundan iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Kartal'da beraber yaşadığı annesi ve ablasını öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan kişi hakkında "tasarlayarak yakın akrabayı kasten öldürmek" suçundan iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede sanık Ahmet Özcan'ın eşiyle yaşadığı problemler nedeniyle ayrı yaşama kararı aldıkları ve Özcan'ın annesi, babası ve ablasının ikamet ettiği Atalar Mahallesi'ndeki eve yerleştiği anlatıldı.

Sanığın 1 Şubat 2021'de babasının ölümünün ardından annesi ve ablasıyla yaşamaya devam ettiği belirtilen iddianamede Özcan'ın bir süre sonra aynı evde yaşadığı ablası Yasemin Özcan ile sorun yaşadığı ve anne Azime Özcan'ın da yaşanan problemlere dahil olduğu aktarıldı.

İddianamede evde çıkan anlaşmazlık nedeniyle Ahmet Özcan'ın annesi ve ablasını bıçakla öldürme kararı aldığı kaydedilerek, sanığın gece mutfaktaki bıçağı alarak odasındaki komodinin üstüne bıraktığı ifade edildi.

Sanık Özcan'ın gece saatlerinde oğlunun odasındaki açık pencereyi kapatmak için içeri giren annesini, daha sonra salonda koltukta uyuyan ablasını bıçaklayarak öldürdüğü tespitine yer verilen iddianamede, Özcan'ın daha sonra üzerindeki kanlı kıyafetleri çıkartıp poşetlere doldurduğu ve üzerindeki kandan kurtulmak için de banyo yaptığı belirtildi.

İddianamede sanığın suçta kullandığı bıçağı salonda öldürdüğü ablası Yasemin Özcan'ın eline tutuşturduğu, kanlı kıyafetlerin olduğu poşeti de işe giderken çöp konteynerine attığı anlatıldı.

Sanığın "tasarlayarak yakın akrabaya karşı kasten öldürme" suçundan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması istenen iddianame, gönderildiği Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

YORUMLAR
500
Annesi ve ağabeyini tüfekle vurarak öldüren kişi intihar etti Annesi ve ağabeyini tüfekle vurarak öldüren kişi intihar etti Son dakika... Doktor eşini öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet talebi Son dakika... Doktor eşini öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet talebi Boşanma aşamasındaki eşini ve ailesini rehin alan sanığa 46 yıla kadar hapis istemi Boşanma aşamasındaki eşini ve ailesini rehin alan sanığa 46 yıla kadar hapis istemi

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kartal'da annesi ve ablasını öldüren kişiye iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava - Son Dakika


Son Dakika
13:47 Ferman Toprak uğradığı silahlı saldırı hakkında konuştu: 178 kurşunlu saldırıdan kurtulduktan sonra kekeme kaldım
13:41 CHP Lideri, Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanlığı adaylığına önerilmesini yorumladı: Bir CHP'linin önerilmesinden memnuniyet duydum
13:38 İstanbullular şemsiyelerinizi hazırlayın: 16.00-20.00 saatleri arasında kuvvetli sağanak geliyor
13:36 Suudi Arabistan'dan Erdoğan'a bayram namazı daveti: Mekke'de kılalım
13:34 Chelsaa'nin hocası çöküşü itiraf etti: Böyle devam edersek perişan oluruz
11:48 Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz davanın Suudi Arabistan'a devrine ilişkin konuştu: Hükümet döndü, ben dönmem!
13:13 Cüneyt Çakır "yılın hakemi" seçildi, MHK ve TFF'ye gönderme yaptı!
13:08 11 ay önce boşandığı eşini ve kocasını evlerinin kapısında maket bıçağıyla yaralamıştı: Hakkında 9 aydır uzaklaştırma kararı varmış
12:27 Fenerbahçe - Galatasaray derbisini Atilla Karaoğlan yönetecek
12:07 Saçlarını kısacak kesiyorlar: Ukraynalı kadınlar, Rus askerlerin tecavüzünden böyle kurtulmayı umuyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.04.2022 13:56:05. #1.11#
SON DAKİKA: Kartal'da annesi ve ablasını öldüren kişiye iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement