Kartal'da apartmanda korkutan yangın, mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı - Son Dakika
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Kartal'da apartmanda korkutan yangın, mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı

24.07.2022 18:21
Kartal'da apartmanda korkutan yangın, mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı

İstanbul Kartal'da 7 katlı bir apartmanın 5'inci katındaki dairede yangın çıktı.

İstanbul Kartal'da 7 katlı bir apartmanın 5'inci katındaki dairede yangın çıktı. Yangın çıkan evde ve üst katlarda mahsur kalan 3 kişi dumandan etkilendi. Mahsur kaldığı binadan itfaiye tarafından indirilen kadın yakınlarına sarılarak gözyaşı döktü.

Karlıktepe Mahallesi Batı Sokak'ta bulunan 7 katlı bir apartmanın 5'inci katındaki dairede saat 17.00 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangının çıktığı evde bulunan bir kadın ile üst katlarda mahsur kalan 2 kişi itfaiye ekiplerince merdivenle alınarak ambulansa sevk edildi. Merdivenle kurtarılan kadın binadan aşağı indirildikten sonra yakınlarına sarılarak gözyaşı döktü.

Dumandan etkilenen üç kişinin tedavisi ambulanslarda yapıldı. Yangın çıkan evde ise büyük çaplı maddi hasar meydana geldi. Yangının elektrik aksamından kaynaklı çıkmış olabileceği değerlendiriliyor. Yangın hakkında konuşan Enver Dünik, "Apartmanda yangın çıktı. Kadını bir türlü evden çıkartamadım. Sağ olsun itfaiyeci arkadaşlar geldi yangını kontrol altına aldı" dedi. - İSTANBUL

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İTFAİYE ARACI GELİN ARABASI OLDU İTFAİYE ARACI GELİN ARABASI OLDU İtfaiye aracı, gelin arabası oldu İtfaiye aracı, gelin arabası oldu
Kaynak: İHA

İstanbul, İtfaiye, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kartal'da apartmanda korkutan yangın, mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kartal'da apartmanda korkutan yangın, mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı - Son Dakika
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