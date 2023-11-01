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Günlerdir aranan şahsın morarmış cesedi bulundu - Son Dakika

Günlerdir aranan şahsın morarmış cesedi bulundu

Son Güncelleme: 01.11.2023 09:21

İstanbul Kartal'da bir apartman dairesinde günlerdir haber alınamayan erkek şahsın morarmış cansız bedeni bulundu. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

İstanbul Kartal'da bir apartman dairesinde günlerdir haber alınamayan erkek şahsın cansız bedeni bulundu. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

GÜNLERDİR HABER ALINAMIYORDU

Saat 19.30 sıralarında İstanbul Kartal ilçesi, Uğur Mumcu Mahallesi, Mazi sokak üzerindeki bir apartman dairesinde yaşandı. İddiaya göre psikolojik sorunlar yaşayan 47 yaşındaki Cem ismindeki bir kişiden günlerdir haber alınamıyordu. Akrabaların ve apartmanlardaki komşularının merak etmesi üzerine evin kapısı kırılarak içeri girildi.

İstanbul Kartal'da bir apartmanda günlerdir aranan bir kişi ölü bulundu

VÜCUDU MORARMIŞ

Şahsın, dairenin içinde yatar ve morarmış bir şekilde öldüğünü gören akrabaları durumu polis ekiplerine bildirdi. Olayın yaşandığı apartmana çok sayıda polis ekibi ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen, olay yeri inceleme ekipleri çalışmalarını tamamladıktan sonra cesedi adli tıp kurumu morguna kaldırırken, polis ekipleri ise olayla ilgili inceleme başlattı.

Mahalle sakinlerinden bir vatandaş, "Biz buradan arkadaşlarla yürüyüş yapıyorduk. Baktık polis gelmiş, buradakilerle konuştuğumuzda bayağı aramışlar vefat eden kişiyi ama sonra evde ölü bulunmuş" dedi.

Kaynak: İHA

İstanbul, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Günlerdir aranan şahsın morarmış cesedi bulundu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Günlerdir aranan şahsın morarmış cesedi bulundu - Son Dakika
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