Kartal'da araç motoruna sıkışan kediyi kurtarma operasyonu kamerada - Son Dakika
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Kartal'da araç motoruna sıkışan kediyi kurtarma operasyonu kamerada

28.04.2022 11:07
Kartal'da araç motoruna sıkışan kediyi kurtarma operasyonu kamerada

Kartal'da bir aracın motoruna sıkışan kedi, yaklaşık 1 saatlik çalışmayla kurtarıldı.

Kartal'da bir aracın motoruna sıkışan kedi, yaklaşık 1 saatlik çalışmayla kurtarıldı. Ekipler, kediyi kurtarmak için seferber olurken kurtarma anları vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kartal'da geçtiğimiz günlerde bir apartmanın önünde park halindeki aracın motor kısmına kedi girdi. Araç sahibi bir süre sonra park halinde olan aracına binmek isteyince aracının kaputunda kedi sesi duydu. Bunun üzerine harekete geçen araç sahibi, itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine kısa sürede gelen itfaiye ekipleri, sıkışan kediyi kurtarmak için seferber oldu. Ekipler, aracın motor bölümünün alt kısmımda bulunan kediyi, yaklaşık 1 saatlik zorlu uğraşlar sonucu kurtardı. Çevrede bulunan vatandaşlar ve çocuklar ise kedinin kurtarma operasyonunu dikkatle izlerken kedinin kurtarma anları vatandaşların cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. - İSTANBUL

Kartal'da araç motoruna sıkışan kediyi kurtarma operasyonu kamerada
Kartal'da araç motoruna sıkışan kediyi kurtarma operasyonu kamerada
Kartal'da araç motoruna sıkışan kediyi kurtarma operasyonu kamerada
Kartal'da araç motoruna sıkışan kediyi kurtarma operasyonu kamerada

YORUMLAR
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Otomobilin motoruna sıkışan yavru kedileri itfaiyeciler kurtardı Otomobilin motoruna sıkışan yavru kedileri itfaiyeciler kurtardı Hurdaya dönen araç içinde sıkışan sürücüyü ekipler kurtardı Hurdaya dönen araç içinde sıkışan sürücüyü ekipler kurtardı

İtfaiye, Tragger, kedi, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kartal'da araç motoruna sıkışan kediyi kurtarma operasyonu kamerada - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kartal'da araç motoruna sıkışan kediyi kurtarma operasyonu kamerada - Son Dakika
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