Kartal'da Arama Kurtarma Çalışmaları 3. Gününde

İstanbul Kartal'da çöken 8 katlı binanın enkazında aramalar çalışmaları üçüncü gününde devam ediyor.

İstanbul Kartal'da çöken 8 katlı binanın enkazında aramalar çalışmaları üçüncü gününde devam ediyor. Kartal'da çöken 8 katlı binanın enkazındaki çalışmalar günün ilk ışıklarıyla beraber devam ediyor. Binanın çökmesinden sonraki 3. günde de arama kurtarma çalışmaları titizlikle sürüyor.



(Metin Başar/İHA)

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