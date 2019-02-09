Son Dakika Haberleri: Kartal'da Arama Kurtarma Çalışmaları 3. Gününde

Kartal'da Arama Kurtarma Çalışmaları 3. Gününde

7 dakika önce

İstanbul Kartal'da çöken 8 katlı binanın enkazında aramalar çalışmaları üçüncü gününde devam ediyor.

Kartal'da Arama Kurtarma Çalışmaları 3. Gününde, System.String[]
İstanbul Kartal'da çöken 8 katlı binanın enkazında aramalar çalışmaları üçüncü gününde devam ediyor. Kartal'da çöken 8 katlı binanın enkazındaki çalışmalar günün ilk ışıklarıyla beraber devam ediyor. Binanın çökmesinden sonraki 3. günde de arama kurtarma çalışmaları titizlikle sürüyor.

(Metin Başar/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 10:16 Kaynak: İHA

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