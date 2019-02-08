Kartal'da Arama Kurtarma Çalışmaları Devam Ediyor
14 dakika önce
KARTAL'da çöken binanın enkazındaki arama-kurtarma çalışmaları 41 saati aştı.
KARTAL'da çöken binanın enkazındaki arama-kurtarma çalışmaları 41 saati aştı.
Arama-kurtarma ekiplerinin çalışmaları 41 saattir durmadan devam ederken, vinç yardımıyla da beton blokları kaldırma çalışmaları da yapılıyor. Polisin geniş güvenlik önlemi aldığı enkaz çevresinde yakınlarından gelecek iyi haberleri bekleyenler bulunuyor. İtfaiye
ve ambulanslar da hazır bekletiliyor.
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Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 09:52 Kaynak: DHA
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