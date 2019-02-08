Son Dakika Haberleri: Kartal'da Arama Kurtarma Çalışmaları Devam Ediyor

Kartal'da Arama Kurtarma Çalışmaları Devam Ediyor

28 dakika önce

KARTAL'da çöken binanın enkazındaki arama-kurtarma çalışmaları 41 saati aştı.

Kartal'da Arama Kurtarma Çalışmaları Devam Ediyor, System.String[]
KARTAL'da çöken binanın enkazındaki arama-kurtarma çalışmaları 41 saati aştı. 

Arama-kurtarma ekiplerinin çalışmaları 41 saattir durmadan devam ederken, vinç yardımıyla da beton blokları kaldırma çalışmaları da yapılıyor. Polisin geniş güvenlik önlemi aldığı enkaz çevresinde yakınlarından gelecek iyi haberleri bekleyenler bulunuyor. İtfaiye ve ambulanslar  da hazır bekletiliyor. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 11:07 Kaynak: DHA

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