Kartal'da Arama Kurtarma Çalışmaları Havadan Görüntülendi
35 dakika önce
Zeki GÜNAL - İSTANBUL DHA - KARTAL'da çöken 8 katlı binada arama kurtarma çalışmaları sürüyor.
Zeki GÜNAL - İSTANBUL DHA
- KARTAL'da çöken 8 katlı binada arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Çalışmalar havadan da görüntülendi.
Orhantepe Mahallesi Bankalar Caddesi Sema sokak üzerinde bulunan 8 katlı, 12 daireli ve zemin katında konfeksiyon atölyesi bulunan bina henüz bilinmeyen bir nedenle çöktü. Saat 16.00 sıralarında çöken binada kaç kişinin olduğu bilinmezken yaralılar ekipler tarafından kurtarıldı. Enkazda arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Çalışmalar havadan da görüntülendi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 07:05 Kaynak: DHA
Yakını Enkaz Altında Kalan Vatandaşın Çaresizliği Kameraya Yansıdı
İşte İstanbul'da Yıkılan Binanın Çökmeden Önceki Hali
Kartal'da Çöken 8 Katlı Binanın Yanında Acı Bekleyiş
İşte Kartal'daki 8 Katlı Binanın Çökme Anı