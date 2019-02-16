Son Dakika Haberleri: Kartal'da Arama Kurtarma Çalışmaları Havadan Görüntülendi (Tekrar)

Kartal'da Arama Kurtarma Çalışmaları Havadan Görüntülendi (Tekrar)

51 dakika önce

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL - İSTANBUL DHAKartal'da çöken 8 katlı binada arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Kartal'da Arama Kurtarma Çalışmaları Havadan Görüntülendi (Tekrar), System.String[]
Haber-Kamera: Zeki GÜNAL -  İSTANBUL DHA

Kartal'da çöken 8 katlı binada arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Çalışmalar havadan da görüntülendi.

Orhantepe Mahallesi Bankalar Caddesi Sema sokak üzerinde bulunan 8 katlı, 12 daireli ve zemin katında konfeksiyon atölyesi bulunan bina henüz bilinmeyen bir nedenle çöktü. Saat 16.00 sıralarında çöken binada kaç kişinin olduğu bilinmezken yaralılar ekipler tarafından kurtarıldı. Enkazda arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Çalışmalar havadan da görüntülendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 02:11 Kaynak: DHA

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