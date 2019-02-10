Kartal'da arama-kurtarma çalışmaları sona erdi
1 saat önce
İstanbul Valiliği 934 personel, 227 araç ve 8 arama kurtarma köpeği ile başlatılan arama kurtarma çalışmalarının sona erdiğini açıkladı.
İstanbul
Valiliği 934 personel, 227 araç ve 8 arama kurtarma köpeği ile başlatılan arama kurtarma çalışmalarının sona erdiğini açıkladı.
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Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 04:05
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