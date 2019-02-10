Son Dakika Haberleri: Kartal'da arama-kurtarma çalışmaları sona erdi

Kartal'da arama-kurtarma çalışmaları sona erdi

1 saat önce

İstanbul Valiliği 934 personel, 227 araç ve 8 arama kurtarma köpeği ile başlatılan arama kurtarma çalışmalarının sona erdiğini açıkladı.

Kartal'da arama-kurtarma çalışmaları sona erdi, System.String[]
İstanbul Valiliği 934 personel, 227 araç ve 8 arama kurtarma köpeği ile başlatılan arama kurtarma çalışmalarının sona erdiğini açıkladı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 04:05 

Ekonomi
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