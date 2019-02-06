Son Dakika Haberleri: Kartal'da Arama Kurtarma Çalışmaları Sürüyor

Kartal'da Arama Kurtarma Çalışmaları Sürüyor

14 dakika önce

İstanbul - KARTAL'DA ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR (ek havadan görüntüler)(Tür: İstanbul)

Kartal'da Arama Kurtarma Çalışmaları Sürüyor, System.String[]
İstanbul - KARTAL'DA ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR (ek havadan görüntüler)

(Tür: İstanbul)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 08:57 Kaynak: DHA

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