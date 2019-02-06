Kartal'da Arama Kurtarma Çalışmaları Sürüyor
14 dakika önce
İstanbul - KARTAL'DA ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR (ek havadan görüntüler)(Tür: İstanbul)
İstanbul
- KARTAL'DA ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR (ek havadan görüntüler)
(Tür: İstanbul)
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Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 08:57 Kaynak: DHA
Kartal'da Çöken 8 Katlı Binanın Yanında Acı Bekleyiş
İşte Kartal'daki 8 Katlı Binanın Çökme Anı
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