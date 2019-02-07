Son Dakika Haberleri: Kartal'da Arama Kurtarma Çalışmalarında Son Durum Havadan Görüntülendi

Kartal'da Arama Kurtarma Çalışmalarında Son Durum Havadan Görüntülendi

47 dakika önce

Haber-Kamera: Çağrı ÇALIŞKAN /İstanbul DHAKartal'da çöken 8 katlı binanın enkazında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Kartal'da Arama Kurtarma Çalışmalarında Son Durum Havadan Görüntülendi, System.String[]
Haber-Kamera: Çağrı ÇALIŞKAN/ İstanbul DHA

Kartal'da çöken 8 katlı binanın enkazında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. 3 kişinin hayatını kaybettiği binada 12 kişi yaralı olarak çıkarıldı. Ekiplerin enkazda yaptığı çalışmalar havadan görüntülendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 10:17 Kaynak: DHA

İstanbul, Kartal, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kartal'da Çöken Binada Ölen ve Yaralananların Kimlikleri Belli Oldu İngiliz Medyasında Bir Garip Haber: İstanbul'da Gizlice 5,8'lik Deprem Oldu

Son Dakika! Kartal'daki Bina Çökmesiyle İlgili Konuşan İstanbul Valisi: Küçük Bir Kızımızla İletişim Kurduk Bakan Pakdemirli: Sebze ve Meyve Fiyatlarıyla İlgili Gereken Aksiyon Önümüzdeki Hafta Başlayacak
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.2.2019 11:04:01. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kartal'da Arama Kurtarma Çalışmalarında Son Durum Havadan Görüntülendi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]