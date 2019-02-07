Kartal'da Arama Kurtarma Çalışmalarında Son Durum Havadan Görüntülendi
47 dakika önce
Haber-Kamera: Çağrı ÇALIŞKAN /İstanbul DHAKartal'da çöken 8 katlı binanın enkazında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Haber-Kamera: Çağrı ÇALIŞKAN/ İstanbul
DHA Kartal
'da çöken 8 katlı binanın enkazında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. 3 kişinin hayatını kaybettiği binada 12 kişi yaralı olarak çıkarıldı. Ekiplerin enkazda yaptığı çalışmalar havadan görüntülendi.
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Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 10:17 Kaynak: DHA
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