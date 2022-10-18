Kartal'da art arda makas atan sürücü trafiği tehlikeye soktu - Son Dakika
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Kartal'da art arda makas atan sürücü trafiği tehlikeye soktu

18.10.2022 11:18

- Kartal'da art arda makas atan sürücü trafiği tehlikeye soktu Kartal'da makas terörü kamerada Kartal D-100 karayolunda art arda makas atarak araçları geçen sürücü, trafiği tehlikeye soktu.

- Kartal'da art arda makas atan sürücü trafiği tehlikeye soktu

Kartal'da makas terörü kamerada

İSTANBUL - Kartal D-100 karayolunda art arda makas atarak araçları geçen sürücü, trafiği tehlikeye soktu. O anlar ise bir sürücünün araç kamerasına yansıdı.

Olay dün akşam saat 20.15 sıralarında Kartal D-100 karayolunda meydana geldi. İddiaya göre, araçların seyir halinde olduğu karayolunda otomobiliyle hızla ilerleyen bir sürücü diğer araçları art arda sollayarak ilerledi. Art arda makas atarak ilerleyen sürücü hem kendi canını hem de diğer sürücülerin canını adeta hiçe saydı.

O anlar ise başka bir sürücünün araç içi kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, sürücünün tehlikeli hareketlerle ilerleyerek makas attığı görülüyor.

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Kaynak: İHA

Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kartal'da art arda makas atan sürücü trafiği tehlikeye soktu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kartal'da art arda makas atan sürücü trafiği tehlikeye soktu - Son Dakika
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