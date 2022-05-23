Asansör boşluğuna düşen köpek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı - Son Dakika
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Asansör boşluğuna düşen köpek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı

23.05.2022 10:41

Asansör boşluğuna düşen köpek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı İnşaatın asansör boşluğuna düştü, ekipler 1 dakikada kurtardı Asansör boşluğuna düşen köpeğin kurtarılma anları kamerada Kartal'da inşaatı devam eden bir binanın asansör boşluğunda mahsur kalan sokak köpeği, itfaiye...

Asansör boşluğuna düşen köpek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı

İnşaatın asansör boşluğuna düştü, ekipler 1 dakikada kurtardı

Asansör boşluğuna düşen köpeğin kurtarılma anları kamerada

İSTANBUL - Kartal'da inşaatı devam eden bir binanın asansör boşluğunda mahsur kalan sokak köpeği, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay geçtiğimiz günlerde Kartal Topselvi Mahallesi'nde bir inşaatta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, inşaat işçileri, yapımı devam eden inşaatın asansör boşluğundan havlama sesi geldiğini duyunca durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, yaklaşık 2 metre boyunda asansör boşluğuna düşen köpeği kurtarmak için çalışma başlattı. Ekipler köpeğin başına bağladığı aletle sokak köpeğini 1 dakika içinde kurtardı. Kurtarılan köpek, arkasına bakmadan hızlıca inşaat bölgesinden uzaklaşırken kurtarılma anları bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Asansör boşluğuna düşen köpek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı
Asansör boşluğuna düşen köpek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı
Asansör boşluğuna düşen köpek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı
Asansör boşluğuna düşen köpek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı
Asansör boşluğuna düşen köpek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı
Asansör boşluğuna düşen köpek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı
Asansör boşluğuna düşen köpek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı
Asansör boşluğuna düşen köpek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Asansör boşluğuna düşen köpek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı - Son Dakika


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