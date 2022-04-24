İSTANBUL-KARTAL'DA AŞIRI HIZ YAPAN OTOMOBİL 4 ARACI HURDAYA ÇEVİRDİ; 2 YARALI - Son Dakika
Üye Girişi

İSTANBUL-KARTAL'DA AŞIRI HIZ YAPAN OTOMOBİL 4 ARACI HURDAYA ÇEVİRDİ; 2 YARALI

24.04.2022 02:15

KARTAL Sahil Yolu'nda, iddiaya göre aşırı süratli olan bir otomobil, kontrolden çıkarak 4 araca çarptı.

KARTAL Sahil Yolu'nda, iddiaya göre aşırı süratli olan bir otomobil, kontrolden çıkarak 4 araca çarptı. Kazanın ardından park halindeki araçlar hurdaya dönerken, otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 22.30 sıralarında Kartal Sahil Yolu'nda meydana geldi. İddiaya göre, aşırı süratli olduğu belirtilen Kaan Umut Yiğit idaresindeki 34 TJ 0846 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak, park halindeki 4 araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle park halindeki araçlar ve kazaya neden olan otomobil kullanılamaz hale geldi. Kazada otomobilin sürücüsü Kaan Umut Yiğit ve yanında bulunan Emir Karayatlar hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kaza sırasında park halindeki araçlarda kimsenin bulunmaması, olası bir facianın önüne geçti. Kaza nedeniyle sahil yolundaki trafik, Tuzla istikametine bir süre aksadı. Kaza yapan araçların çekici yardımıyla otoparka çekilmesinin ardından trafik, tekrar normal seyrine döndü. Polisin kaza ile ilgili soruşturması sürüyor.

İSTANBUL-KARTAL'DA AŞIRI HIZ YAPAN OTOMOBİL 4 ARACI HURDAYA ÇEVİRDİ; 2 YARALI
İSTANBUL-KARTAL'DA AŞIRI HIZ YAPAN OTOMOBİL 4 ARACI HURDAYA ÇEVİRDİ; 2 YARALI
İSTANBUL-KARTAL'DA AŞIRI HIZ YAPAN OTOMOBİL 4 ARACI HURDAYA ÇEVİRDİ; 2 YARALI
İSTANBUL-KARTAL'DA AŞIRI HIZ YAPAN OTOMOBİL 4 ARACI HURDAYA ÇEVİRDİ; 2 YARALI

YORUMLAR
500
Sancaktepe'de orta refüje çarpan araç yan yattı Sancaktepe'de orta refüje çarpan araç yan yattı Kartal'da direksiyon hakimiyeni kaybeden sürücü park halindeki 4 araça çarptı: 2 yaralı Kartal'da direksiyon hakimiyeni kaybeden sürücü park halindeki 4 araça çarptı: 2 yaralı

Otomobil, Umut, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İSTANBUL-KARTAL'DA AŞIRI HIZ YAPAN OTOMOBİL 4 ARACI HURDAYA ÇEVİRDİ; 2 YARALI - Son Dakika


Son Dakika
00:52 Zelenski'den Bayraktar sözleri: Rusya ile savaşta belirleyici bir rol oynamadı
00:40 Fransa'da şampiyon Paris Saint-Germain!
00:36 Bakan Çavuşoğlu, Ermeni protestoculara "Bozkurt" işareti ile yanıt verdi
00:16 İçişleri Bakanı Soylu: 2023 yılında terörü tamamen silecek anlayışı başlatıyoruz
00:04 Fenerbahçe, Adana Demirspor-Trabzonspor maçının ardından zehir zemberek bir açıklama yayınladı!
23:56 Fatih Erbakan, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 2. tura kalması durumunda destek vereceği ismi paylaştı
23:40 Kılıçdaroğlu 4 aydır elektrikleri kesik olan aileyi ziyaret etti!
23:21 Trabzonspor mağlubiyeti sonrası Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak çıldırdı
22:44 Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan HDP'li Garo Paylan'a kınama geldi: Açık bir iftira
22:39 Trabzonspor, Adana Demirspor'u 3-1 yendi!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.04.2022 02:28:29. #1.13#
SON DAKİKA: İSTANBUL-KARTAL'DA AŞIRI HIZ YAPAN OTOMOBİL 4 ARACI HURDAYA ÇEVİRDİ; 2 YARALI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement