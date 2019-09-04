Son Dakika Haberleri: Kartal'da asırlık çınarın dalları otomobilin üzerine düştü
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Kartal'da asırlık çınarın dalları otomobilin üzerine düştü

36 dakika önce

KARTAL'da park halindeki otomobilin üzerine asırlık çınarın dalları düştü.

Kartal'da asırlık çınarın dalları otomobilin üzerine düştü, System.String[]
KARTAL'da park halindeki otomobilin üzerine asırlık çınarın dalları düştü. Yaşanan olayda şans eseri kimse yaralanmadı.


Kartal Yakacık Ayazma Caddesi'nde bulunan asırlık çınar ağacının dalları, park halinde bulunan bir otomobilin üzerine düştü. Park ettikten sonra çay bahçesine oturmaya giden Ahmet Ayzıt, dışarıdan gelen gürültüyü duyunca aracının başına koştu. Çınarın dallarının otomobilinin üzerine düştüğünü gören Ayzıt, "Rüzgar vardı, rüzgardan dolayı aracın üzerine büyük bir dal düştü. Görüyorsunuz aracın halini. Araçta baya bir masraf var. Ben içinde değildim, içeride oturuyordum. İçinde olsaydım orada bırakmazdım zaten biliyordum rüzgar vardı. Tahmini 50 bin lira masraf var. Belki daha fazla çıkar." dedi.


"BUNUN BAKIMININ YAPILMASI LAZIM"
Ayazma Caddesi'ndeki otopark görevlisi olan Sabit Kal ise, "Ben burada otopark görevlisiyim. Ağacımız 700 yıllıktır. Ama herhangi bir bakım yapılmadı. Orada araba değil de insan da olabilirdi. Her zaman bu rezillikleri çekiyoruz. Daha önce de oldu bu olaylar. Bunun bakımının yapılması lazım. Sonuçta araba değil, insan da olabilirdi. Allah korusun bir çocuk olsaydı. Böyle bir halde geri dönüşü olmaz. Yeri geldi mi kalabalık oluyor burası insan kaynıyor." diye konuştu.



- İstanbul
Yakacık, Kartal, Çınar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 05:58 Kaynak: DHA
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