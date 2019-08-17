Son Dakika Haberleri: Kartal'da av zamanı başlıyor!
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Kartal'da av zamanı başlıyor!

1 saat önce

4 yıllık Şenol Güneş devrini kapatan siyah beyazlılar, Avcı ile yeni bir sayfa açarken, hedef de her zaman olduğu gibi şampiyonluk. 56 yaşındaki teknik adam, kariyerindeki ikinci kulüp deneyimini yaşayacak.

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4 yıllık Şenol Güneş devrini kapatan siyah beyazlılar, Avcı ile yeni bir sayfa açarken, hedef de her zaman olduğu gibi şampiyonluk. 56 yaşındaki teknik adam, kariyerindeki ikinci kulüp deneyimini yaşayacak. Büyükşehir Belediye İstanbulspor'dan Başakşehir'e evrilen turuncu lacivertli kulübün dışında görev yapmayan Avcı, bir dönem de A Milli Futbol Takımı'nı çalıştırdı. Abdullah Avcı ile birlikte yeni bir oyun düzenine de geçmesi beklenen Beşiktaş, kanatlara dayanan oyun düzeninden geriden oyun kuran, takım boyu kısa bir takım modelini hedefliyor.

Nicolas Isimat-Mirin gözden çıkarıldı!

Siyah beyazlılar, Sivas deplasmanına önemli eksikliklerle gitti. Geçen sezonun devre arasına damga vuran Burak Yılmaz, kaleci Loris Karius, Atiba Hutchinson, Enzo Roco sakatlık nedeniyle, Jeremain Lens de cezalı olduğu için kadroda yok. Satılması ya da kiralanması planlanan Nicolas Isimat-Mirin de Sivas'a götürülmedi. Buna karşın yeni  transferler Ruiz, Rebocho, Boyd ve Douglas kafilede yer aldı. Abdullah Avcı'nın Ruiz, Douglas ve Boyd'u ilk 11'de başlatması bekleniyor. Siyah beyazlı çalıştırıcı, hazırlık kampındaki performanslarından memnun kaldığını açıkça dile getirdiği genç isimler Muhayer Oktay, Kartal Kayra Yılmaz ve Erdem Seçgin'i ise 21 kişilik kadroya dahil etti.
Beşiktaş Spor Kulübü, Abdullah Avcı, Şenol Güneş, Kartal, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 08:47 
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