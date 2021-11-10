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Son dakika haber! Kartal'da avukatın sahte içkiden ölümü; 1 sanık için 25 yıl hapis talebi - Son Dakika

Son dakika haber! Kartal'da avukatın sahte içkiden ölümü; 1 sanık için 25 yıl hapis talebi

10.11.2021 13:42
Son dakika haber! Kartal'da avukatın sahte içkiden ölümü; 1 sanık için 25 yıl hapis talebi

Gelen son dakika haberlerine göre KARTAL'da geçtiğimiz yıl avukat Hakkı Oğuzhan Şahinoğlu'nun (46) sahte içkiden hayatını kaybetmesine ilişkin 1'i tutuklu 3 sanığın yargılandığı davada mütalaa açıklandı.

KARTAL'da geçtiğimiz yıl avukat Hakkı Oğuzhan Şahinoğlu'nun (46) sahte içkiden hayatını kaybetmesine ilişkin 1'i tutuklu 3 sanığın yargılandığı davada mütalaa açıklandı. Mütalaada Şahinoğlu'na yüzey temizleyici dezenfektan satarak ölümüne neden olduğu iddia edilen tutuklu sanık Güngör Güler'in 'Olası kastla öldürme' suçundan 25 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istenirken tutuksuz sanıkların ayrı ayrı beraatleri talep edildi.

Anadolu 7. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Güngör Güler getirildi. Duruşmada tutuksuz sanıklar Anıl Orkun İyikan ve Yavuz Özcan ile avukatları katıldı. Duruşmada müşteki avukatı olarak Tülay Çağlar hazır bulundu.

Sanık Güngör Güler savunmasında 20 yıllık esnaf olduğunu belirterek "Kimsenin bilerek ve isteyerek ölümüne sebebiyet vermek ya da buna kastetmem söz konusu değildir. İşlemediğim bir suçtan dolayı yaklaşık 13 aydır tutukluyum" dedi.Güler, yasal izinler içerisinde etil alkol sattığını öne sürerek internet ortamında 'evde içki yapma' videosu izleyenlerin içki üretebileceğini söyledi. Güler müşterilerini yanlış yönlendirmediğini de iddia ederek "Ölen kişiyle ilgili üzüntümü de bildirdim ancak benim onun ölümüyle ilgili bir sorumluluğum yoktur. Suçlamayı kabul etmiyorum" ifadelerini kullandı.Tutuksuz sanıklar ise önceki beyanlarını tekrar ettiğini belirtti.

"SUÇLULARIN CEZALANDIRILACAĞINA İNANIYORUZ"Müşteki avukatı Tülay Çağlar daha önce bu iş yerinden sahte içki alan iki kişinin de hayatını kaybettiğini, sanık Anıl Orkun İyikan hakkında Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianame sonucunda dava açıldığını belirtti. Çağlar, şikayetlerinin devam ettiğini vurgulayarak "Türkiye üçüncü dünya ülkesi değildir. Biz adaletin tecelli edeceğini ve suçluların cezalandırılacağına inanıyoruz" dedi.

1 SANIK İÇİN 25 YILA KADAR HAPİS TALEBİEsas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcı, sanık Güngör Güler'in 'Olası kastla öldürme' suçundan 20 yıldan 25 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını istedi. Mütalaada diğer sanıklar Yavuz Özcan ve Anıl Orkun İyikan hakkında suça konu inandırıcı delil bulunulmadığı öne sürülerek ayrı ayrı beraat etmeleri talep edildi. Mütalaaya karşı söz verilen Güngör Güler, "Olası kastla adam öldürmek ağır bir ithamdır. Mütalaayı kabul etmiyorum. Benim hayatımla ilgili karar vereceksiniz, ben 20 yıllık esnafım. Bu benim esnaflık hayatıma bile mal olabilir. Ben kimseyi öldürme kastıyla hareket etmedim" ifadelerini kullandı. Diğer sanıklar ise beraat etmek istediklerini söyledi.

TUTUKLULUK HALİ DEVAM ETTİAra kararını açıklayan mahkeme, sanık Güngör Güler'in tutukluluk halinin devamına karar vererek mütalaaya karşı savunma hazırlamaları için avukatlara süre verdi. Duruşma ertelendi.

İDDİANAMEDEN

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede Kartal'da sahte alkol alan Avukat Hakkı Oğuzhan Şahinoğlu'nun (46) 12 Ekim 2020'de hayatını kaybettiği anlatılıyor. İddianamede Şahinoğlu'na yüzey temizleyici dezenfekten sattığı iddia edilen sanıklar Güngör Güler'in, Yavuz Özcan'ın ve Anıl Orkun İyikan'ın 'Olası kastla öldürme' suçundan 20'şer yıldan 25'er yıl kadar hapis cezasıyla cezalandırılması isteniyor.


- İstanbul

Cumhuriyet Başsavcılığı, Yavuz Özcan, Esnaf, Alkol, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Kartal'da avukatın sahte içkiden ölümü; 1 sanık için 25 yıl hapis talebi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber! Kartal'da avukatın sahte içkiden ölümü; 1 sanık için 25 yıl hapis talebi - Son Dakika
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