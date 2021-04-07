KARTAL'da avukatlık bürosunda 4 kişiyi öldüren zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Kartal'da dün avukatlık bürosunda 4 kişiyi öldüren şüpheli Ahmet Salih Bilginer Yalova'da yakalanmıştı. Şüpheli Ahmet Salih Bilginer, İstanbul'a getirildi. Bilginer, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'nde sorguya alındı. Sorgu işlemleri tamamlanan Bilginer, Kartal'da bulunan Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi.
Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › KARTAL'DA AVUKATLIK BÜROSUNDA 4 KİŞİYİ ÖLDÜREN ZANLI ADLİYEYE SEVK EDİLDİ -1 - Son Dakika