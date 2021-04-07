Kartal'da avukatlık bürosunda dehşetin izleri; avukat o anları anlattı - Son Dakika

Kartal'da avukatlık bürosunda dehşetin izleri; avukat o anları anlattı

07.04.2021 11:59
Kartal'da avukatlık bürosunda dehşetin izleri; avukat o anları anlattı, System.String[]

Ali Kerem BENGİ / Kartal'da dün 4 kişin öldüğü 1 kişinin de yaralandığı saldırının gerçekleştiği büronun sahibi avukat Mehmet Şanverdi, yaşanan dehşet anlarını anlattı.

Ali Kerem BENGİ/ Kartal'da dün 4 kişin öldüğü 1 kişinin de yaralandığı saldırının gerçekleştiği büronun sahibi avukat Mehmet Şanverdi, yaşanan dehşet anlarını anlattı. Şanverdi, "Ben ilk önce öldürmeyeceğini zannettim. Ayaklarına ateş eder gider diye düşündüm. Baktım öldürüyor insanları. Ben de kendimi masanın oraya attım" dedi.

Kartal Anadolu Adliyesi'nin karşısında bulunan Kastamonu Sokak'ta bulunan avukatlık bürosunda dün miras paylaşımı için yapılan uzlaşma görüşmeleri sırasında silahlı saldırı yaşanmış ve olayda 4 kişi ölürken, 1 kişi de yaralanmıştı. Olayın yaşandığı avukatlık bürosunun sahibi Avukat Mehmet Şanverdi, yaşanan dehşet anlarını anlattı. Bürodaki kurşun izleri ise kameraya yansıdı.

"MİRASTAKİ SORUNLAR DA HALLEDİLECEKTİ"

Olay anını anlatan Avukat Mehmet Şanverdi, "İki tarafın avukatı ile görüşmüştük. Burada bir araya gelmek için, uzlaştırmak için anlaşmıştık. Böylece dava sona erecekti. Mirastaki sorunlar da halledilecekti. Aile içi bir görüşme olacaktı. Biz de burada yuvarlak masayı dizayn ettik. Gelen aileyi masaya aldık. Ben de pandemi nedeniyle kendi masama geçtim." dedi.Ofisteki oturma düzenini gösteren avukat Mehmet Şanverdi, "Saldırıyı yapan Ahmet Salih Belginer'i şurada oturttuk. Cam kenarında Nuri bey vardı. Yanında ise Haluk bey vardı. Ben de sıradan bir sulh görüşmesi diye, sonuçta ihtilaf bitmiş artık tarafların arasında sorun kalmamış diye bir açılış konuşması yaptım. Hepiniz akrabasınız dedim, paylaşamayacağınız ne var dedim. Burada geçmişinize güzel bir sünger çekin anlaşın, söz sizin dedim. Dinliyoruz iki avukat dedim. Nuri bey önce ben aile büyüğüm sözümü söyleyeyim, herkes daha sonra kendi fikrini söylesin dedi. Sonra hangi teklif yapılırsa kabul edelim dedi ve makul bulundu" şeklinde konuştu.

"İLK ÖNCE ÖLDÜRMEYECEĞİNİ ZANNETTİM"Nuri beyin daha teklifine başlamadan saldırıyı gerçekleştiren Ahmet Salih Belginer'in sinirlendiğini belirten avukat Şanverdi, "İşte onun işgali altında olan parseller vardı, onlara zaten sen tesis yapmışsın, otel yapmışsın onlar sende kalsın, diğer parsellerdeki hakları da bize ver.' dedi. Bu teklif daha önce onlardan gelmiş o şekilde konuştu. O da buna sinirlendi. Bana bir parsel verip benim diğer yerlerden bütün haklarımı mı alacaksınız, beni mahvettiniz dedi. Nuri beye ateş etmeye başladı. Daha sonra Haluk beye ateş etti. Ben ilk önce öldürmeyeceğini zannettim. Ayaklarına ateş eder gider diye düşündüm. Baktım insanları öldürüyor. Ben de kendimi masanın oraya attım" ifadelerini kullandı.Mermi izlerini göstererek kendisinden tarafa doğru ateş ettiğini anlatan Mehmet Şanverdi, "Bu arada 155'i aramaya çalıştım. O sırada yanağımın yanında bir mermi patladı. Arkasından bitti mermisi. Çıkıp gitti kendisi. O sırada kendi avukatı vardı o da kaçmış gitmiş. Daha sonra o avukat arkadaş  geri döndü. O sırada Esra hanımı kontrol ettim. Kanlar içinde yatıyordu. Hiç kimsenin böyle bir olay yaşamasını istemezdik. Ölen insanlar hepsi eğitimli insanlardı" diye konuştu.


Kartal'da avukatlık bürosunda dehşetin izleri; avukat o anları anlattı
Kartal'da avukatlık bürosunda dehşetin izleri; avukat o anları anlattı
Kartal'da avukatlık bürosunda dehşetin izleri; avukat o anları anlattı
Kartal'da avukatlık bürosunda dehşetin izleri; avukat o anları anlattı
Kartal'da avukatlık bürosunda dehşetin izleri; avukat o anları anlattı
Kartal'da avukatlık bürosunda dehşetin izleri; avukat o anları anlattı
Kartal'da avukatlık bürosunda dehşetin izleri; avukat o anları anlattı

Anadolu Adliyesi, Kastamonu, Saldırı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kartal'da avukatlık bürosunda dehşetin izleri; avukat o anları anlattı - Son Dakika


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