Kartal'da trafik kazasında 2 kişi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Kartal'da trafik kazasında 2 kişi yaralandı

25.08.2022 15:01

Kartal'da aydınlatma direğine çarpan minibüsteki 2 kişi yaralandı.

Kartal'da aydınlatma direğine çarpan minibüsteki 2 kişi yaralandı.

Turgut Özal Bulvarı'nda Pendik istikametinde seyir halindeki Mert Ö. idaresindeki 44 AAT 948 plakalı minibüs, yağışın etkisiyle kayganlaşan yolda aydınlatma direğine çarptı.

Çarpmanın etkisiyle devrilen minibüs şoförü ile araçtaki Nursena K. yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri araçta sıkışan sürücüyü kurtardı.

Kazada yaralanan iki kişi, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Pendik istikametinde tek şeritten ilerleyen yol, aracın kaldırılmasının ardından normale döndü.

YORUMLAR
500
KARTAL'DA DEVRİLEN PANELVANDAKİ 2 KİŞİ YARALANDI KARTAL'DA DEVRİLEN PANELVANDAKİ 2 KİŞİ YARALANDI Pendik'te hem drift yaptı, hem de kayda alan arkadaşının üzerine otomobilini sürdü Pendik'te hem drift yaptı, hem de kayda alan arkadaşının üzerine otomobilini sürdü
Kaynak: AA

Pendik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kartal'da trafik kazasında 2 kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:23 Shakira ile 12 yıllık ilişkisini noktalayan Pique, yeni sevgilisiyle sarmaş dolaş görüntülendi
17:00 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kimse duadan, tekbirden, salavattan rahatsız olmasın
16:46 Şampiyonlar Ligi kuraları bugün İstanbul ev sahipliğinde gerçekleşecek! İşte devlerin gruplarının seçileceği torbalar
16:37 İngiltere'de Prens Charles'ın eşi Camilla'nın kuzeni Charles Villiers, otel odasında ölü halde bulundu
16:35 Şarkıcı Harika Avcı'nın hastanede ismini gizleyerek siroz tedavisi gördüğü iddia edildi
16:00 Fenerbahçe taraftarı bunu duymasın! Miha Zajc için kesenin ağzını açtılar
15:56 Bakanlıktan izin çıktı! Çin, sürücüsüz taksi döneminde
15:50 Arasının bozuk olduğu babası İbrahim Tatlıses'in kaza yaşadığını yere giden Ahmet Tatlı: İnsanın yüreğine oturuyor, Rabbim bir daha yaşatmasın
15:44 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Rusya'nın restine rest: Bir gece ansızın gelebiliriz hem de her yere gelebiliriz
15:36 CHP'den imam hatiplilere hakaret eden Gülşen hakkında ilk açıklama: Maksadını aşmış bir espri
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.08.2022 17:36:14. #1.11#
SON DAKİKA: Kartal'da trafik kazasında 2 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement