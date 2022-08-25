Kartal'da trafik kazasında 2 kişi yaralandı

Kartal'da aydınlatma direğine çarpan minibüsteki 2 kişi yaralandı.
Turgut Özal Bulvarı'nda Pendik istikametinde seyir halindeki Mert Ö. idaresindeki 44 AAT 948 plakalı minibüs, yağışın etkisiyle kayganlaşan yolda aydınlatma direğine çarptı.
Çarpmanın etkisiyle devrilen minibüs şoförü ile araçtaki Nursena K. yaralandı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Polis çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri araçta sıkışan sürücüyü kurtardı.
Kazada yaralanan iki kişi, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle Pendik istikametinde tek şeritten ilerleyen yol, aracın kaldırılmasının ardından normale döndü.
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