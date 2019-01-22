Son Dakika Haberleri: Kartal'da, "Baba Destek Programı"

Kartal'da, "Baba Destek Programı"

9 dakika önce

Kartal Belediyesi Kreşler Müdürlüğü ve AÇEV (Anne Çocuk Eğitim Vakfı) işbirliğiyle düzenlenen "Baba Destek Eğitim Programı"nı başarıyla tamamlayan babalar, "Baba Eğitim" sertifikalarını aldı.

Kartal'da,
Kartal Belediyesi Kreşler Müdürlüğü ve AÇEV (Anne Çocuk Eğitim Vakfı) işbirliğiyle düzenlenen "Baba Destek Eğitim Programı"nı başarıyla tamamlayan babalar, "Baba Eğitim" sertifikalarını aldı.


Kartal Belediyesi açıklamasına göre, düzenlenen sertifika töreninde konuşan Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Mustafa Fehmi Okay, programa emeği geçenlere teşekkür etti.

Okay, şunları kaydetti:

"Kreşler Müdürlüğü belediyemizin göz bebeği müdürlüklerinden bir tanesidir. Belediyemiz pozitif ayrımcılık uygulayan bir yapıya sahiptir. Kreşler Müdürlüğümüz, sadece kreş hizmeti sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda hem çocuklar hem de aileleri için çeşitli eğitim faaliyetleri de yürütüyor. Bugün, 10 hafta boyunca işin uzmanlarından aldıkları eğitimi, başarıyla tamamlayan babalara sertifikalarını teslim ettik. Kartal Belediyesi olarak bu eğitim programını düzenli olarak gerçekleştiriyor olmamızdan dolayı oldukça memnunum."

Konuşmaların ardından Kartal Belediyesi kreşlerinde eğitim gören çocukların velisi olan ve 10 haftalık eğitimi başarı ile tamamlayan 62 baba, sertifikalarını Okay'ın elinden aldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 09:04 Kaynak: AA

Anne Çocuk Eğitim Vakfı, Kartal Belediyesi, Güncel
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