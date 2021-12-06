Kartal'da bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı - Son Dakika

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Sanayi Caddesi'nde seyir halinde olan 41 EA 836 plakalı otomobil, sürücü Esra A'nın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı.

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