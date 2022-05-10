KARTAL'DA BARİYERLERE ÇARPAN CİPİN SÜRÜCÜSÜ YARALANDI - Son Dakika
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KARTAL'DA BARİYERLERE ÇARPAN CİPİN SÜRÜCÜSÜ YARALANDI

10.05.2022 18:08
KARTAL'DA BARİYERLERE ÇARPAN CİPİN SÜRÜCÜSÜ YARALANDI

KARTAL sahil yolunda bariyerlere çarpan cipin sürücüsü ağır yaralandı.

KARTAL sahil yolunda bariyerlere çarpan cipin sürücüsü ağır yaralandı. Sürücü ambulansla hastaneye kaldırılırken kaza nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu.

Kaza, saat 16.30 sıralarında Kartal sahil yolunda meydana geldi. Maltepe yönüne seyir halinde olan E. Var yönetimindeki 34 BSV 555 plakalı cip, Turgut Özal Bulvarı'ndan Sanayi Caddesi'ne bağlanmak isterken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yol ayrımındaki bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle demir bariyer cipe saplandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve trafik ekipleri sevk edildi.Araç içinde sıkışan sürücü, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak ambulansa sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan sürücü, ambulansla Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle Sanayi Caddesi bağlantısı kapanan yolda trafik yoğunluğu oluştu. Cipin hız kadranının 120'de takılı kaldığı görüldü. Kaza yapan cipin çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

Görüntü dökümü--- ---- ----- ---- --- ----Kaza yapan cip-Oluşan trafik-Takılı kalan hız kadranı-Olay yerindeki polis ekipleri-Genel ve detay


- İstanbul
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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KARTAL'DA BARİYERLERE ÇARPAN CİPİN SÜRÜCÜSÜ YARALANDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: KARTAL'DA BARİYERLERE ÇARPAN CİPİN SÜRÜCÜSÜ YARALANDI - Son Dakika
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