Kartal'da bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı - Son Dakika
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Kartal'da bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

10.05.2022 18:40
Kartal'da bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

İstanbul Kartal'da bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.

İstanbul Kartal'da bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kartal sahil yolunda Maltepe yönüne giden E. V. idaresindeki 34 BSV 555 plakalı otomobil, Turgut Özal Bulvarı'ndan Sanayi Caddesi bağlantı yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle bariyerlere çarptı.

Çarpmanın etkisiyle demir bariyer otomobile saplandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Araç içinde sıkışan sürücü, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak ambulansa alındı.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptıkları yaralı, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesine kaldırıldı. Yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu oluştu.

Kartal'da bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
Kartal'da bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
Kartal'da bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
Kartal'da bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

YORUMLAR
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Münir Karaloğlu, İstanbul, Otomobil, Maltepe, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kartal'da bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kartal'da bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı - Son Dakika
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