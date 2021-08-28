Kartal'da, "Bazı Zaferler Sonsuza Dek Kutlanır" etkinliklerinde rap sanatçısı Ceza konser verdi - Son Dakika

Kartal Belediyesi tarafından Büyük Taarruz ile 30 Ağustos Zafer Bayramı'na özel hazırlanan "Bazı Zaferler Sonsuza Dek Kutlanır" etkinlikleri kapsamında rap sanatçısı Ceza konser verdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen, 6 gün sürecek etkinliklerinin ilkine binlerce Kartallı katıldı.

Etkinliklere, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle uzun süre evde kalan, sosyal ve kültürel etkinliklerden uzak kalan gençlerde de yoğun ilgi gösterdi. Gençler, Ceza'nın Kartal Meydanı'nda verdiği konserle üzerlerindeki kaygı ve stresi müziğin coşkusu ile attı.

Etkinliklerin ilki ise Kartal Belediyesi Ana Hizmet Binası Fuaye Alanı'nda düzenlenen "Büyük Zafer Karma Resim Sergisi" oldu. Toplam 13 sanatçının, yağlı boya ve akrilik tarzıyla oluşturduğu 37 eserinin sergilendiği etkinlik, 5 Eylül'e kadar sanatseverleri ağırlamaya devam edecek.

Kartallı çocuklar, Yunus Mahallesi'nde bulunan Atatürk Parkı'nda birbirinden eğlenceli oyun ve aktivitelerle gönüllerince eğlenmenin tadını çıkardı. Park alanına kurulan stantlar, oyun alanları, eğitici-öğretici aktivitelerde minikler eğlendi, aileleri de keyifli bir gün geçirme fırsatı buldu.

Kartal Meydanı'na kurulan dev sahnede vatandaşlarla buluşan ilk isimler İtiraf ve Myco oldu. Rap çalışmalarını sürdüren Kartallı 2 şarkıcı, Ceza konseri öncesi dinleyenlere keyifli anlar yaşattı.

Zafer Haftası'nın ilk günündeki konserin finalinde sahneye çıkan Ceza, bestelediği rap şarkılarını her yaştan hayranının eşliğinde söyledi.

Konserin sonunda sahneye çıkan Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Ceza'ya plaket ve çiçek takdim etti.

Yüksel, konsere gelen her yaştan Kartallıya seslenerek, "Zafer haftası kutlanmaya değer. Bu zaferler unutulmayacak. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını minnet ve şükranla anıyoruz. 'Umut var, Barış var, Zafer var. O zaman inanma zamanı 'diyorum. Bu mutlu günler devam edecek ve ülkeyi aydınlık yarınlara bu gençlerle taşıyacağız." ifadelerini kullandı.