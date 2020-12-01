Kartal'da bebeğine alkol içirdiği görüntüleri paylaşan anneye soruşturma - Son Dakika

Kartal'da bebeğine alkol içirdiği görüntüleri paylaşan anneye soruşturma

01.12.2020 17:49
Kartal'da bebeğine alkol içirdiği görüntüleri paylaşan anneye soruşturma, System.String[]

Kartal'da 1.5 yaşındaki bebeğine, alkol içirip eline sigara verdiği fotoğrafları sosyal medyada paylaştığı tespit edilen anne hakkında, "kasten çocuğunu yaralama" ve "aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali" suçlarından soruşturma başlatıldı.

Kartal'da 1.5 yaşındaki bebeğine, alkol içirip eline sigara verdiği fotoğrafları sosyal medyada paylaştığı tespit edilen anne hakkında, "kasten çocuğunu yaralama" ve "aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali" suçlarından soruşturma başlatıldı.

Alınan bilgiye göre Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına başvuran B.B, daha önce birlikte olduğu F. Ü'den dünyaya gelen ve şu an 1,5 yaşında olan çocuğuna iyi bakılmadığı, alkol içirildiği, eline sigara verildiği, sağlıksız ortamlarda bulundurulduğu gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu. Baba B.B. ayrıca bebeğin annesinden alınarak kendisine verilmesini ya da devlet korumasına alınmasını talep etti.

Suç duyurusu üzerine Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı anne F.Ü. hakkında "kasten çocuğunu yaralama" ve "aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali" suçlarından soruşturma başlattı.

Mağdur bebek ise Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekiplerince devlet koruması altına alındı.

Soruşturma kapsamında emniyette ifadesi alınan anne F.Ü, şikayetçi olan bebeğinin babası B.B.ile aralarında resmi nikah olmadığını belirterek, şunları kaydetti:

"Ben B.B. ile sadece çocuk sahibi olmak için değil, evlenmek ve yuva kurmak için birlikte oldum. Ancak bana nikah yapmadı. Bizim kavgalarımızın esas sebebi budur. Hakaret ve sözsel şiddet gördüğüm için erken doğum yaptım. Çocuğu ile hiç bir alakası yoktu. Ben alkol kullanmıyorum. Çocuğumu hiçbir şekilde böyle ortamlara sokmuyorum. Evinde sigara içilen ortamlara bile götürmüyorum. Bahse konu fotoğraflar temizliğe gittiğim bir gün bebeğimi kuzenime bıraktığım zaman çekilmiştir. Ben üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum."

Şüpheli F.Ü'nün kuzeni M.A. ise emniyetteki ifadesinde, "F.Ü. çalışması gerektiği zamanlarda bebeğini bazen bana bırakırdı. Ben de genelde evde bakıyordum. Bahse konu fotoğrafların çekildiği gün kız arkadaşlarımla dışarı çıkacaktım. Oturduğumuz yerde yemek yerken alkol aldık. Bebek kucağımdayken espri olsun diye elimde bulunan içki bardağını bebeğin ağzına değirmeden fotoğraf çektik. Bunu sosyal medya hesabımdan paylaştım. Amacım sadece mizahtı. Kesinlikle bebeğe alkol içirmedim." şeklinde beyanda bulundu.

Anne F.Ü. ve kuzeni M.A. hakkında başlatılan soruşturma sürüyor.

Cumhuriyet, Sigara, Kartal, Alkol, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kartal'da bebeğine alkol içirdiği görüntüleri paylaşan anneye soruşturma - Son Dakika


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