Berberde sıra kavgası eden gençlerden biri hayatını kaybetti - Son Dakika

Berberde sıra kavgası eden gençlerden biri hayatını kaybetti

Son Güncelleme: 07.09.2023 09:57

Kartal'da berbere gelen müşteriler arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavga esnasında kafasına yumruk atılan bir kişi fenalaşarak yere yığıldı. Hastaneye kaldırılan yaralı şahıs hayatını kaybederken kavga anları güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul Kartal'da berbere gelen müşteriler arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavga esnasında kafasına yumruk atılan bir kişi fenalaşarak yere yığıldı. Hastaneye kaldırılan yaralı şahıs hayatını kaybederken kavga anları güvenlik kamerasına yansıdı.

SIRA YÜZÜNDEN TARTIŞTILAR

Kartal'da geçtiğimiz Cumartesi günü yaşanan olayda, iddiaya göre berbere gelen iki kişi arasında sıra nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle berberin önünde kavga çıktı. Berber dükkanı önünde bekleyen diğer vatandaşların da dahil olduğu kavgada kafasına yumruk yiyen Türki Yıldırım, fenalaşarak yere yığıldı. Çevredekilerin kendine gelmesi için yardım ettiği Yıldırım, olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Yıldırım, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yıldırım'ın naaşı memleketi Samsun'da toprağa verildi.

Berberde sıra kavgası! Tek yumrukla yere düşen genç hayatını kaybetti

ANBEAN KAMERADA

Berber dükkanı önünde çıkan kavga güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde dükkan önünde kavga çıkıyor, kavga esnasında yumruk yiye yiye bir kişi yere yığılıyor.

Berberde sıra kavgası! Tek yumrukla yere düşen genç hayatını kaybetti
Kaynak: İHA

kavga, 3. Sayfa, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Berberde sıra kavgası eden gençlerden biri hayatını kaybetti - Son Dakika


Son Dakika
11:38 Düğününde 8 kurşunla yaralanan damadın son hali! Sağlık durumu iyiye gidiyor
11:28 Canlı yayında yaşadığı ihaneti anlatan kadın, eşine yakalandı! Sunucu Nur Viral ne yapacağını şaşırdı
11:24 DEAŞ'ın işkence merkezi ilk kez görüntülendi
11:24 Sebep olduğu penaltı sonunu getirdi! Volos, 2 ay önce transfer ettiği futbolcuyu apart topar yolladı
11:14 Büyükhanlı Holding'in varisi Cem Büyükhanlı, Bebek'teki evinde ölü bulundu
10:48 Çağrı üstüne çağrı yapılıyor! Fenerbahçe'de genel kurul için seferberlik ilan edildi
10:47 Nagihan Karadere, Survivor All Star 2024'ün 2. yarışmacısı oldu
10:37 Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, eşini istisnai kadroda memur yaptı
10:27 Meteoroloji'den 11 kent için sarı kodlu uyarı
10:15 Erdoğan-Putin görüşmesinden günler sonra Rusya'dan kritik açıklama: Türkiye kabul etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.09.2023 11:41:59. #1.13#
SON DAKİKA: Berberde sıra kavgası eden gençlerden biri hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement