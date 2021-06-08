KARTAL'DA BETON DUVARIN ALTINDAKİ BOŞLUĞA DÜŞEN KÖPEK BÖYLE KURTARILDI - Son Dakika

KARTAL'DA Yakacık'ta beton duvarın altındaki boşluğa düşen sokak köpeği, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Kartal, Yakacık'ta sokak köpeği, beton duvarın altındaki boşluğa düştü. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine itfaiye çağrıldı. İtfaiye ekipleri, kurtarma halatı ile yakaladıkları köpeği, yukarıya çekti. Boşluktan çıkan köpek, koşarak uzaklaştı. Köpeğin kurtarıldığı anlar başka bir itfaiye eri tarafından kaydedildi.

Görüntü dökümü:

-------------Kurtarma anları-Köpeğin kaçması