KARTAL'DA BETON MİKSERİ DEVRİLDİ - Son Dakika
Üye Girişi

KARTAL'DA BETON MİKSERİ DEVRİLDİ

09.04.2022 12:15

?KARTAL'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği beton mikseri, virajı alamayarak devrilip park halindeki otomobile çarptı.

?KARTAL'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği beton mikseri, virajı alamayarak devrilip park halindeki otomobile çarptı. Kazada beton mikseri sürücüsü yaralandı.

Kaza saat 11.00 sıralarında Cevizli Mahallesi Denizler Caddesi'nde meydana geldi. Ramazan Gümüş'ün kullandığı 34 DE 4879 plakalı beton mikseri, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu virajı alamayarak devrildi. Karşı şeritteki park halindeki otomobil beton mikserinin çarpmasıyla hasar gördü. Kazada beton mikseri sürücüsü Ramazan Gümüş yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Gümüş, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Beton mikserinin devrilmesiyle iki yön de trafiğe kapanırken, aracın vinçle kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

"ŞOFÖRÜ DIŞARIYA ÇIKARDIM"

Görgü tanığı Erdal Tunç, "Gürültü duyduk. Geldik, baktık. Araç yan yatmış. Kapıyı açarak şoförü dışarıya çıkardım. Kolundan yaralanmıştı. Virajı alamayarak yan yatmışö dedi.

KARTAL'DA BETON MİKSERİ DEVRİLDİ
KARTAL'DA BETON MİKSERİ DEVRİLDİ
KARTAL'DA BETON MİKSERİ DEVRİLDİ

YORUMLAR
500
Kartal'da virajı alamayan beton mikseri yola devrildi Kartal'da virajı alamayan beton mikseri yola devrildi EL FRENİNİ ÇEKMEYİ UNUTTU, 10 METRE YÜKSEKLİKTEN AŞAĞI DÜŞTÜ : 1 YARALI EL FRENİNİ ÇEKMEYİ UNUTTU, 10 METRE YÜKSEKLİKTEN AŞAĞI DÜŞTÜ : 1 YARALI

Beton Mikseri, Cevizli, Gümüş, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KARTAL'DA BETON MİKSERİ DEVRİLDİ - Son Dakika


Son Dakika
12:21 Yabancı kadınları iş bulma vaadiyle Türkiye'ye getirip, katalogla pazarlamışlardı: Kataloglu fuhuş çetesine rekor ceza talebi
12:18 Ağrı'daki AK Parti sahuru tartışılmaya devam ediyor! Bu kez de mekan sahibi konuştu: Faturadaki hata sehven yapıldı
12:14 Fenerbahçe'nin hocasından derbi uyarıları: İlk gole ve kartlara dikkat!
11:55 Çarşıda pazarda fiyatı artıyor ama üreticilerin elinde kalan soğanlar depolarda çürümeye terk edildi
11:52 Herkes eleştirmişti ama Nevşin Mengü, Ağrı'daki sahur görüntülerini "doğal" buldu: Gençler sosyalleşmiş!
11:48 Ölen kocasıyla iletişim kurmak için gittiği medyuma aşık oldu: Medyumla evlenmek için mezardaki kocadan izin istedi
11:39 Ciciş Esra Ersoy'un istismar ettiği çocuğun kemik yaşı 14 çıktı! Kendisini "18'den büyük gösteriyordu" diye savunmuştu
11:11 Bartu Küçükçağlayan, 'Hakan Şükür' diyemeyince sosyal medyada gündem oldu: Söyleyemiyoruz adını galiba...
11:07 Uğur Dündar'dan Vefa Küçük'e ağır gönderme: Soyadınız gibi küçüksünüz
11:03 Kanlı Kramatorsk saldırısının ardındaki isim belli oldu! General Dvornikov'a kahramanlık madalyasını Putin vermişti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.04.2022 12:28:10. #1.13#
SON DAKİKA: KARTAL'DA BETON MİKSERİ DEVRİLDİ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement