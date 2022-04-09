KARTAL'DA BETON MİKSERİ DEVRİLDİ - Son Dakika

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?KARTAL'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği beton mikseri, virajı alamayarak devrilip park halindeki otomobile çarptı. Kazada beton mikseri sürücüsü yaralandı.

Kaza saat 11.00 sıralarında Cevizli Mahallesi Denizler Caddesi'nde meydana geldi. Ramazan Gümüş'ün kullandığı 34 DE 4879 plakalı beton mikseri, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu virajı alamayarak devrildi. Karşı şeritteki park halindeki otomobil beton mikserinin çarpmasıyla hasar gördü. Kazada beton mikseri sürücüsü Ramazan Gümüş yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Gümüş, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Beton mikserinin devrilmesiyle iki yön de trafiğe kapanırken, aracın vinçle kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

"ŞOFÖRÜ DIŞARIYA ÇIKARDIM"

Görgü tanığı Erdal Tunç, "Gürültü duyduk. Geldik, baktık. Araç yan yatmış. Kapıyı açarak şoförü dışarıya çıkardım. Kolundan yaralanmıştı. Virajı alamayarak yan yatmışö dedi.