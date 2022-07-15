KARTAL'DA BETON MİKSERİ OTOMOBİLİ BARİYERE SIKIŞTIRDI - Son Dakika
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KARTAL'DA BETON MİKSERİ OTOMOBİLİ BARİYERE SIKIŞTIRDI

15.07.2022 18:51

Kartal'da beton pompası aracını çelik çekme halatıyla çeken beton mikseri, sürücüsünün sol şeride geçmek için manevra yaptığı sırada otomobile çarparak bariyerlere sıkıştırdı.

Kartal'da beton pompası aracını çelik çekme halatıyla çeken beton mikseri, sürücüsünün sol şeride geçmek için manevra yaptığı sırada otomobile çarparak bariyerlere sıkıştırdı. Kaza da yaralı olmazken, iki araçta hasar oluştu. D-100 Karayolu'nda kaza nedeniyle iki yönünde trafik yoğunluğu oluştu.

Kaza, saat 17.45 sıralarında, Kartal D - 100 Karayolu Ankara istikametinde meydana geldi. Beton pompa aracını çelik çekme halatıyla çeken beton mikseri, sürücüsünün sol şeride geçmek manevra yaptığı sırada otomobili bariyerlere sıkıştırarak karşı şeride geçti. Kaza da yaralı veya can kaybı yaşanmazken, iki araçta hasar oluştu. Trafik polislerinin kaza yerini incelemesinin ardından araçlar çekiciyle kaldırıldı. Kaza nedeniyle Kartal D-100 Karayolu'nda iki yönde yaklaşık 1 saat boyunca trafik yoğunluğu yaşandı.

YORUMLAR
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TEM'de otomobil bariyerlere çarptı TEM'de otomobil bariyerlere çarptı TIR BARİYERE ÇARPTI, SÜRÜCÜ YARALANDI TIR BARİYERE ÇARPTI, SÜRÜCÜ YARALANDI
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KARTAL'DA BETON MİKSERİ OTOMOBİLİ BARİYERE SIKIŞTIRDI - Son Dakika

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SON DAKİKA: KARTAL'DA BETON MİKSERİ OTOMOBİLİ BARİYERE SIKIŞTIRDI - Son Dakika
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