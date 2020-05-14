Kartal'da bin 2 yüz taksi dezenfekte edildi - Son Dakika

Kartal'da bin 2 yüz taksi dezenfekte edildi

İSTANBUL - Kartal Belediyesine bağlı ekipler tarafından, Kartal Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası'nda hayata geçirdiği hijyen çalışması ile 1200 takside Nano Gümüş İyon teknolojisi ile dezenfekte işlemi gerçekleştirdi.

Kartal'da, Koronavirüs ile mücadele kapsamında temizlik, yıkama ve dezenfekte çalışmalarını aralıksız sürdüren Kartal Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler; hizmet binaları, ibadethaneler, meydanlar, okullar gibi birçok ortak alanda gerçekleştirilen hijyen çalışmalarının ardından, vatandaşların sık sık kullandığı taksilerde yeniden dezenfekte çalışmalarına başladı.

Kartal Belediyesi'nin alanında uzman ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda, araçların içi ve bagaj kısmı en ince ayrıntısına kadar Nano Gümüş İyon teknolojisi ile ilaçlandı.

Görevleri gereği vatandaşlar ile sürekli yakın temasta bulunan taksiciler de Kartal Belediyesi'nin gerçekleştirdiği hijyen çalışmalarına yoğun ilgi gösterdi. Sırayla Kartal Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası'na gelen 1200 taksici, aracının ücretsiz şekilde dezenfekte edilmesini sağladı.

Yürütülen çalışmaları yerinde inceleyen Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Adem Uçar, Kartal Şoförler Odası Başkan Vekili Ali Osman Boran ile yürütülen çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulundu ve şoförlerden bilgi aldı. Başkan Yardımcısı Adem Uçar ayrıca taksilerdeki dezenfekte çalışmalarının her hafta yenileneceğini belirterek, taksi şoförlerine gösterdikleri hassasiyet için teşekkür etti.