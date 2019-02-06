Kartal'da Bina Çökmesi
1 saat önce
TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'yı arayarak, Kartal'da çöken binaya ilişkin bilgi aldı.
TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım
, İstanbul Valisi
Ali Yerlikaya'yı arayarak, Kartal
'da çöken binaya ilişkin bilgi aldı.
Alınan bilgiye göre, Kartal'da binanın çökmesinin ardından, Yıldırım, Vali Yerlikaya ile telefonda görüştü.
Yıldırım, çöken bina ve yaşanan son gelişmelere ilişkin Yerlikaya'dan bilgi aldı.
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Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 06:20 Kaynak: AA
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