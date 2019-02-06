Son Dakika Haberleri: Kartal'da Bina Çökmesi

Kartal'da Bina Çökmesi

1 saat önce

TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'yı arayarak, Kartal'da çöken binaya ilişkin bilgi aldı.

Kartal'da Bina Çökmesi, System.String[]
TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'yı arayarak, Kartal'da çöken binaya ilişkin bilgi aldı.

Alınan bilgiye göre, Kartal'da binanın çökmesinin ardından, Yıldırım, Vali Yerlikaya ile telefonda görüştü.

Yıldırım, çöken bina ve yaşanan son gelişmelere ilişkin Yerlikaya'dan bilgi aldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 06:20 Kaynak: AA

İstanbul, Kartal, Güncel
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