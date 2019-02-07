Son Dakika Haberleri: Kartal'da Bina Çökmesi

Kartal'da Bina Çökmesi

47 dakika önce

İstanbul Valiliği, Kartal'da çöken binadan kurtarılan 9 yaralının genel durumunun iyi olduğunu, 3 yaralının da yoğun bakımdaki tedavisinin sürdüğünü bildirdi.

Kartal'da Bina Çökmesi, System.String[]
İstanbul Valiliği, Kartal'da çöken binadan kurtarılan 9 yaralının genel durumunun iyi olduğunu, 3 yaralının da yoğun bakımdaki tedavisinin sürdüğünü bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, dün Kartal ilçesi Orhantepe Mahallesi Bankalar Caddesi Sema Sokak'taki Yeşilyurt Apartmanı'nın çökmesi nedeniyle Kriz Merkezince yürütülen arama kurtarma çalışmalarının aralıksız devam ettiği belirtildi.

Güvenlik gerekçesiyle tahliye edilen riskli binalardan Yunus Apartmanı'nın durumunun Çevre ve Şehircilik Bakanlığı teknik heyetince lazer yöntemiyle sürekli takip edildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Arama kurtarma çalışmalarında İl Sağlık Müdürlüğümüzden saat 08.00 itibarıyla alınan verilere göre, hastanelerimize sevk edilen 9 yaralının genel durumları iyi olmakla birlikte 3 yaralının yoğun bakımdaki takip ve tedavileri devam etmektedir. Bu elim olayda hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, tedavileri devam eden yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 08:38 Kaynak: AA

Kartal, Güncel
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