Kartal'da Bina Çökmesi

İstanbul'un Kartal ilçesinde dün çöken binanın enkazında arama kurtarma çalışmaları aralıksız sürüyor.

İstanbul'un Kartal ilçesinde dün çöken binanın enkazında arama kurtarma çalışmaları aralıksız sürüyor.



Orhantepe Mahallesi Bankalar Caddesi Sema Sokak'taki Yeşilyurt Apartmanı'nın dün saat 15.59 sıralarında çökmesinin ardından bölgede başlatılan arama kurtarma çalışmaları gece de devam etti. Çalışmalarda şu ana kadar 3 kişinin cansız bedenine ulaşılırken 13 kişi de yaralı olarak kurtarıldı.



Olayın ardından dün akşam saatlerinde bölgeye giden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da sabah erken saatlere kadar Çakabey İmam Hatip Ortaokulu'nda oluşturulan Kriz Merkezinde çalışmaları takip etti. Zaman zaman enkaz alanına da giden bakanlara Vali Ali Yerlikaya da eşlik etti.



Saat 11.20 sıralarında Kriz Merkezine yeniden gelen Bakan Kurum, Vali Ali Yerlikaya, Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, İl Sağlık Müdürü Kemal Memişoğlu ve ilgililerle toplantı yaptı. Toplantının ardından Bakan Kurum, enkaz alanına gelerek incelemede bulundu.



AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu başkanlığındaki arama kurtarma çalışmalarına, Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE) ile Jandarma Arama Kurtarma (JAK) personeli de destek veriyor.



Alanın çevresinde çok sayıda polis görev yaparken vatandaşlar bölgeye yaklaştırılmıyor. Çalışmalara İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Türk Kızılay ekipleri de lojistik destek sağlıyor. Ayrıca ambulanslar ve sağlık ekipleri ile itfaiye personelleri de bölgede hazır bekletiliyor.



Hayatını kaybedenlerin ve yaralıların kimlik bilgileri



Çöken binada, hayatını kaybedenlerin Ayşe Alemdar (45), Yıldız Gündüzoğlu (33) ile Fatma Kahraman olduğu bildirildi.



Yaralı olarak kurtarılanların isimleri ise şöyle:



"Azra Havva Tekgöz (5), Hilal Tuana Alemdar (13), Halil İbrahim Alemdar (23), Adem Alemdar (47), Hatice Ali Efendioğlu (81), Adile Oral (77), Nazan Tekgöz (37), Güler Yılmaz (56), Bahriye Aktar (75), Tayyip Mahmut Alemdar (9), Ali Alemdar (75), Hüsniye Yaman (59), Leyla Yaman (63)."



-Olay



Orhantepe Mahallesi Bankalar Caddesi Sema Sokak'taki Yeşilyurt Apartmanı dün saat 15.59 sıralarında çökmüş, olayın hemen ardından bölgeye sevk edilen ekipler, arama kurtarma çalışmalarını başlatmıştı. Çökmenin ardından çevredeki 7 bina da güvenlik gerekçesiyle tahliye edilmişti.

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