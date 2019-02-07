Kartal'da Bina Çökmesi

Mimar ve Mühendisler Grubu Denetleme Kurulu Başkanı Kadem Ekşi
, "Basınç olduğunda mutlaka kolonlarda, kirişlerde, pervaz ve camlarda basınçla kırılmalar oluyor. Bunları hissettiğiniz anda o yapıyı süratli şekilde terk etmeniz gerekiyor. Bu bilinci biraz daha yaymamız gerekiyor." dedi.
Ekşi, yaptığı açıklamada, Kartal
'da çöken binanın enkazında teknik incelemeler yaptıklarını belirterek, çalışmalar neticesinde binanın enkazında 5. kata kadar ulaşıldığını ifade etti. AFAD
ve İstanbul
Büyükşehir Belediyesinin bölgede özverili çalışmalar yürüttüğünü vurgulayan Ekşi, "Dünden beri biz buradayız. Bir mühendis olarak süreci takip ediyor, teknik incelemeler yapıyoruz. Üzücü olan şu; Türkiye
'nin insan kaynağı, birikimi ve zenginliğinin bunları aşması lazım. Beton mukavemet değerlerine kabaca baktığımızda sınıfı çok düşük." diye konuştu.
Yıkılan binanın 1992 yılında inşa edildiğini ve üzerinden neredeyse 28 yıl geçtiğini vurgulayan Ekşi, şöyle devam etti:
"Şunu net olarak söyleyebiliriz yapı zeminde alan açmak için kolonlarla oynanmış. Öyle görünüyor. Taşıyıcı sistem bir mühendislik hizmeti maalesef almamış. İlave 3 kaçak katla birlikte artık kendi ağırlığını taşıyamayıp birkaç saat öncesinde de ufak deformasyonlarla, cam kırıklarıyla aslında burada yaşayanlara da bir mesaj vermiş. Ama insanımızın refleksleri son derece zayıf. Vatandaşlar bunu bir deprem olarak hissediyor olabilir. Yapısında ani bir göç hissetmiyor olabilir. Ama bizim Marmara
depremi bu kadar deprem kuşağında olan insanlar olarak bizim bu farkındalığı artırmamız gerekiyor. Dün Çevre ve Şehircilik Bakanımız Kurum'un çok önemli açıklamaları oldu. Diyor ki 6 milyon Türkiye'de riskli yapı var. 10 yıl içerisinde yılda 300 bin yapıyı yenileyerek bunu süratli bir şekilde hayata geçirmemiz gerekiyor. Hızlı bir şekilde yasal düzenlemeleri yapmamız gerekiyor."
Binanın kolonunun kesildiği iddialarına da yanıt veren Ekşi, "Bir kolonun kesilmesi bir binayı çok etkiler. Taşıyıcı sistemi örseliyorsunuz. Zaten yapının diğer taşıyıcı sistemleri de yeterli değil. Yapı kendi ağırlığını zaten zor taşıyor. Omurga zayıf. Böyle bir hamleyle karşı karşıya kalınca öne doğru çökme yaşanıyor." ifadelerini kullandı.
Yıkılmadan önce binada cam kırılmaları yaşanmasını bir mesaj olarak değerlendiren Ekşi, "Basınç olduğunda mutlaka kolonlarda, kirişlerde, pervaz ve camlarda basınçla kırılmalar oluyor. Bunları hissettiğiniz anda o yapıyı süratli bir şekilde terk etmeniz gerekiyor. Bu bilinci biraz daha yaymamız gerekiyor." diye konuştu.