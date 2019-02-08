Kartal'da Bina Çökmesi
1 saat önce
Kartal'da 6 Şubat Çarşamba günü çöken binanın enkazında arama ve kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Kartal
'da 6 Şubat Çarşamba
günü çöken binanın enkazında arama ve kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Bankalar Caddesi Sema Sokağı'nda çöken 7 katlı binanın üst kısımlarındaki beton parçaları vinç yardımıyla kaldırılırken, bazıları da kesiliyor. İtfaiye
ekipleri ve ambulansların hazır bulunduğu sokakta, çeşitli arama kurtarma ekipleri de bekliyor.
Çaka Bey İmam Hatip Ortaokulunda oluşturulan kriz merkezi de çalışmalarını sürdürüyor.
Çöken binanın çevresinde geniş güvenlik önlemleri alınırken, enkaz altında yakınları bulunanlar gelecek iyi haberleri bekliyor.
Dün akşam yapılan açıklamaya göre, enkazdan 4'ü yoğun bakımda olmak üzere 13 kişi yaralı olarak kurtarılırken, 11 kişi hayatını kaybetti.
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Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 10:03 Kaynak: AA
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