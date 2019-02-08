Kartal'da Bina Çökmesi

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Kartal'da bina çökmesi sonucu yaralanan vatandaşları, hastanede ziyaret etti.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Kartal'da bina çökmesi sonucu yaralanan vatandaşları, hastanede ziyaret etti.



Bakan Selçuk, yaralıların tedavilerinin sürdüğü Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne geldi.



Yaralıları ziyaret eden ve sağlık durumları hakkında hastane başhekimi Prof. Dr. Recep Demirhan ve doktorlardan bilgi alan Selçuk, "geçmiş olsun" dileklerini iletti.



Bakan Selçuk, hastane çıkışında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Sabah enkaz alanındaydık. Şimdi de yaraları vatandaşlarınızın yanındayız. İnşallah göçük altında kalan diğer vatandaşlarımıza da en kısa sürede ulaşmaya çalışıyoruz. Tek duamız yaralı vatandaşlarımızın da en kısa sürede sıhhatlerine kavuşmaları." dedi.



Yaralıların sağlık durumuna ilişkin soru üzerine Selçuk, hepsinin sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.



Zehri Zümrüt Selçuk, enkaz altından yaralı çıkarılan 5 yaşındaki Azra Havva Tekgöz'ü görüp görmediği sorusuna da, "Gördüm, hepsini gördüm. Hepsi iyiler." yanıtını verdi.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Çöken Bina Aynı Aileden 8 Kişiye Mezar Oldu

Kartal'da 45 Saat Sonra Gelen Mucize! Ekipler, Sesin Geldiği Noktaya Odaklandı

Kartal'daki Enkazdan 16 Yaşındaki Bir Genç Kurtarıldı

Kartal'da Çöken Binadaki Ölü Sayısı 14'e Yükseldi