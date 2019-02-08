Son Dakika Haberleri: Kartal'da Bina Çökmesi - Ahmet ve Nuriye Söğüt'ün Cenaze Namazı Kılındı

Kartal'da Bina Çökmesi - Ahmet ve Nuriye Söğüt'ün Cenaze Namazı Kılındı

1 saat önce

Kartal'da binanın çökmesi sonucu hayatını kaybeden 80 yaşındaki Ahmet Söğüt ve 75 yaşındaki Nuriye Söğüt'ün cenaze namazı kılındı.

Kartal'da binanın çökmesi sonucu hayatını kaybeden 80 yaşındaki Ahmet Söğüt ve 75 yaşındaki Nuriye Söğüt'ün cenaze namazı kılındı.

Orhantepe Mahallesi Bankalar Caddesi Sema Sokak'taki Yeşilyurt Apartmanı'nın çökmesi sonucu hayatını kaybedenlerden Ahmet ve Nuriye Söğüt için Zeytinlik Ulu Camisinde ikindi vakti cenaze namazı kılındı.

Cenaze namazına İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, CHP İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu ve Söğüt ailesinin yakınları katıldı.

Söğüt çiftinin cenazesi Sultanbeyli Orhangazi Mezarlığına defnedilecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 05:45 Kaynak: AA

Kartal, Söğüt, Güncel
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