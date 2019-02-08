Kartal'da Bina Çökmesi - Ahmet ve Nuriye Söğüt'ün Cenaze Namazı Kılındı
1 saat önce
Kartal'da binanın çökmesi sonucu hayatını kaybeden 80 yaşındaki Ahmet Söğüt ve 75 yaşındaki Nuriye Söğüt'ün cenaze namazı kılındı.
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Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 05:45 Kaynak: AA
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