Kartal'da Bina Çökmesi - Bakan Soylu
44 dakika önce
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kartal'da çöken binanın enkaz kaldırma çalışmalarını incelerken, arama kurtarma çalışmalarını yerinde takip etti.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kartal'da çöken binanın enkaz kaldırma çalışmalarını incelerken, arama kurtarma çalışmalarını yerinde takip etti. Bakan Soylu incelemeler sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
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Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 03:29 Kaynak: AA
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