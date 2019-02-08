Son Dakika Haberleri: Kartal'da Bina Çökmesi - Bakan Soylu

Kartal'da Bina Çökmesi - Bakan Soylu

44 dakika önce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kartal'da çöken binanın enkaz kaldırma çalışmalarını incelerken, arama kurtarma çalışmalarını yerinde takip etti.

Kartal'da Bina Çökmesi - Bakan Soylu, System.String[]
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kartal'da çöken binanın enkaz kaldırma çalışmalarını incelerken, arama kurtarma çalışmalarını yerinde takip etti. Bakan Soylu incelemeler sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 03:29 Kaynak: AA

Süleyman Soylu, Kartal, Güncel
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