Son Dakika Haberleri: Kartal'da Bina Çökmesi - Bakan Soylu (2)

Kartal'da Bina Çökmesi - Bakan Soylu (2)

1 saat önce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kartal'da çöken bina ile ilgili oluşturulan Kriz Merkezinde açıklamalarda bulundu.

Kartal'da Bina Çökmesi - Bakan Soylu (2), System.String[]
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kartal'da çöken bina ile ilgili oluşturulan Kriz Merkezinde açıklamalarda bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 11:37 Kaynak: AA

Süleyman Soylu, Kartal, Güncel
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