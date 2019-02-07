Kartal'da Bina Çökmesi - Bakan Soylu (2)
1 saat önce
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kartal'da çöken bina ile ilgili oluşturulan Kriz Merkezinde açıklamalarda bulundu.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kartal'da çöken bina ile ilgili oluşturulan Kriz Merkezinde açıklamalarda bulundu.
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Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 11:37 Kaynak: AA
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