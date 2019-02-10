Kartal'da Bina Çökmesi - Drone
1 saat önce
- Çalışmaların havadan görüntülenmesi İSTANBUL - İstanbul'un Kartal ilçesinde çöken binanın enkazında arama ve beton yığınlarını kaldırma çalışmaları havadan görüntülendi.
- Çalışmaların havadan görüntülenmesi İSTANBUL - İstanbul
'un Kartal
ilçesinde çöken binanın enkazında arama ve beton yığınlarını kaldırma çalışmaları havadan görüntülendi.
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Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 09:50 Kaynak: AA
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