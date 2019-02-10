Son Dakika Haberleri: Kartal'da Bina Çökmesi - Drone

Kartal'da Bina Çökmesi - Drone

1 saat önce

- Çalışmaların havadan görüntülenmesi İSTANBUL - İstanbul'un Kartal ilçesinde çöken binanın enkazında arama ve beton yığınlarını kaldırma çalışmaları havadan görüntülendi.

- Çalışmaların havadan görüntülenmesi İSTANBUL - İstanbul'un Kartal ilçesinde çöken binanın enkazında arama ve beton yığınlarını kaldırma çalışmaları havadan görüntülendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 09:50 Kaynak: AA

İstanbul, Kartal, Güncel
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