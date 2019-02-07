Son Dakika Haberleri: Kartal'da Bina Çökmesi - Mimar ve Mühendisler Grubu Denetleme Kurulu Başkanı Ekşi

Kartal'da Bina Çökmesi - Mimar ve Mühendisler Grubu Denetleme Kurulu Başkanı Ekşi

55 dakika önce

Mimar ve Mühendisler Grubu Denetleme Kurulu Başkanı Kadem Ekşi, "Basınç olduğunda mutlaka kolonlarda, kirişlerde, pervaz ve camlarda basınçla kırılmalar oluyor.

Mimar ve Mühendisler Grubu Denetleme Kurulu Başkanı Kadem Ekşi, "Basınç olduğunda mutlaka kolonlarda, kirişlerde, pervaz ve camlarda basınçla kırılmalar oluyor. Bunları hissettiğiniz anda o yapıyı süratli şekilde terk etmeniz gerekiyor. Bu bilinci biraz daha yaymamız gerekiyor." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 05:49 Kaynak: AA

Kadem Ekşi, Güncel
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