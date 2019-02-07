Kartal'da Bina Çökmesi - Mimar ve Mühendisler Grubu Denetleme Kurulu Başkanı Ekşi
55 dakika önce
Mimar ve Mühendisler Grubu Denetleme Kurulu Başkanı Kadem Ekşi, "Basınç olduğunda mutlaka kolonlarda, kirişlerde, pervaz ve camlarda basınçla kırılmalar oluyor.
Mimar ve Mühendisler Grubu Denetleme Kurulu Başkanı Kadem Ekşi
, "Basınç olduğunda mutlaka kolonlarda, kirişlerde, pervaz ve camlarda basınçla kırılmalar oluyor. Bunları hissettiğiniz anda o yapıyı süratli şekilde terk etmeniz gerekiyor. Bu bilinci biraz daha yaymamız gerekiyor." dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 05:49 Kaynak: AA
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