Kartal'da Bina Çökmesi Olayına Yayın Yasağı
1 saat önce
İstanbul Anadolu Sulh Ceza Hakimliği, Kartal'da binanın çökmesiyle ilgili yayın yasağı kararı verdi.
İstanbul
Anadolu Sulh Ceza Hakimliği, Kartal
'da binanın çökmesiyle ilgili yayın yasağı kararı verdi.
Radyo ve Televizyon
Üst Kurulunun (RTÜK) internet sitesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturması yürütülen Kartal'da 8 katlı binanın çökmesi olayı ile ilgili olarak yayın yasağı kararı verildi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 06:37 Kaynak: AA
İşte Kartal'daki 8 Katlı Binanın Çökme Anı
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan Çöken Binayla İlgili Dehşete Düşüren Açıklama
İki Bakan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Talimatıyla Kartal'daki Binanın Çöktüğü Yere Gidiyor
AK Parti'den Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Sözde Ermeni Soykırımı ile İlgili Kararına Sert Tepki