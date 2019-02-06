Kartal'da Bina Çökmesine İlişkin Soruşturma

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Kartal'da 7 katlı binanın çökmesine ilişkin soruşturma başlattı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Kartal'da 7 katlı binanın çökmesine ilişkin soruşturma başlattı.



Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada, Kartal Orhantepe Mahallesi Bankalar Caddesi Sema Sokak'ta bulunan 7 katlı binanın çöktüğünün öğrenilmesi üzerine derhal soruşturma başlatıldığı belirtildi.



Soruşturma kapsamında, olay yerinde inceleme yapmak üzere 1 Cumhuriyet Başsavcıvekili, 2 Cumhuriyet Savcısının görevlendirilerek olay yerine intikal ettikleri aktarıldı.



Açıklamada, olayla ilgili gerekli inceleme ve araştırmaların titizlikle yürütüldüğü bilgisi verildi.

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