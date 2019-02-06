Son Dakika Haberleri: Kartal'da Bina Çökmesine İlişkin Soruşturma

Kartal'da Bina Çökmesine İlişkin Soruşturma

1 saat önce

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Kartal'da 7 katlı binanın çökmesine ilişkin soruşturma başlattı.

Kartal'da Bina Çökmesine İlişkin Soruşturma, System.String[]
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Kartal'da 7 katlı binanın çökmesine ilişkin soruşturma başlattı.

Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada, Kartal Orhantepe Mahallesi Bankalar Caddesi Sema Sokak'ta bulunan 7 katlı binanın çöktüğünün öğrenilmesi üzerine derhal soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Soruşturma kapsamında, olay yerinde inceleme yapmak üzere 1 Cumhuriyet Başsavcıvekili, 2 Cumhuriyet Savcısının görevlendirilerek olay yerine intikal ettikleri aktarıldı.

Açıklamada, olayla ilgili gerekli inceleme ve araştırmaların titizlikle yürütüldüğü bilgisi verildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 06:31 Kaynak: AA

Başsavcı, Kartal, Güncel
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