Kartal'da Bina Çöktü
1 saat önce
Kartal'da bir bina çöktü, olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kartal
'da bir bina çöktü, olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Alınan bilgiye göre, Cevizli
Mahallesi Bankalar Caddesi Sema Sokak'ta bulunan bir bina çöktü.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye
ve sağlık ekipleri olay yerinde çalışmalarına başladı.
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Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 04:50 Kaynak: AA
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