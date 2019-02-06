Kartal'da Bina Çöktü
1 saat önce
Kartal'da 8 katlı bina bilinmeyen bir nedenle çöktü.
Kartal
'da 8 katlı bina bilinmeyen bir nedenle çöktü. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi gönderilirken, göçük altında kalanlar olup olmadığı araştırılıyor.
Kartal Bankalar Caddesi'nde 8 katlı bina bilinmeyen bir nedenden dolayı çöktü. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirildi. Ekipler çalışmalarını sürdürüyor. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 04:54 Kaynak: İHA
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