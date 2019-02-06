Son Dakika Haberleri: Kartal'da Bina Çöktü

Kartal'da Bina Çöktü

1 saat önce

Kartal'da 8 katlı bina bilinmeyen bir nedenle çöktü.

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Kartal'da 8 katlı bina bilinmeyen bir nedenle çöktü. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi gönderilirken, göçük altında kalanlar olup olmadığı araştırılıyor.

Kartal Bankalar Caddesi'nde 8 katlı bina bilinmeyen bir nedenden dolayı çöktü. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirildi. Ekipler çalışmalarını sürdürüyor. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 04:54 Kaynak: İHA

İtfaiye, Kartal, 3. Sayfa
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