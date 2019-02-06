Kartal'da Bina Çöktü

- Kartal'da bina çöktüİSTANBUL - Kartal'da altı katlı bina bilinmeyen bir nedenden çöktü.

- Kartal'da bina çöktü



İSTANBUL - Kartal'da altı katlı bina bilinmeyen bir nedenden çöktü. Olay yerine çok sayıda iftaiye ekibi gönderilirken, göçük altında kimse olup olmadığı araştırılıyor.

Kartal Bankalar Caddesi'nde altı katlı binada bilinmeyen bir nedenden dolayı çöktü. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirildi. Ekipler çalışmalarını sürdürürken, çalışmalar sürüyor.

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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