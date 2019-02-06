Kartal'da Bina Çöktü
54 dakika önce
- Kartal'da bina çöktüİSTANBUL - Kartal'da altı katlı bina bilinmeyen bir nedenden çöktü.
- Kartal'da bina çöktü
İSTANBUL - Kartal'da altı katlı bina bilinmeyen bir nedenden çöktü. Olay yerine çok sayıda iftaiye ekibi gönderilirken, göçük altında kimse olup olmadığı araştırılıyor.
Kartal Bankalar Caddesi'nde altı katlı binada bilinmeyen bir nedenden dolayı çöktü. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirildi. Ekipler çalışmalarını sürdürürken, çalışmalar sürüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 05:27 Kaynak: İHA
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